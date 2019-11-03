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  • Почетный президент РФС Колосков: «Нет никаких оснований считать судейство в РПЛ удовлетворительным»

Почетный президент РФС Колосков: «Нет никаких оснований считать судейство в РПЛ удовлетворительным»

3 ноября 2019, 20:40
15

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уровне судейства в РПЛ.

«Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.

Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС», – отметил Колосков.

Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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bset
1572803075
Почетный президент принимает какие-то решения в РФС? Если принимает, пусть посодействует тому, чтобы Егорова сняли уже. Так ждали ВАР, а он ничего абсолютно не поменял.
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Каратель помойников
1572805413
Ну так наказывайте тех кто отвратительно судит, причем не просто пустой болтовней,а очень сурово,чтобы другим неповадно было.просто языком трепать вот это "получать зарплату ничего не делая взамен"
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Чец
1572807218
Это нельзя назвать судейством--это откровенный произвол.
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Кузьмич на трибуне
1572807256
Как в своё время , на заседании Политбюро ЦК КПСС, говорил т. К.У.Черненко : "Товарищи, надо что то делать"! А вы что не знаете что делать? У каждого судьи еть своя категория. Отсудил такой матч на двойку, опускается категория и переход в ФНЛ на один год. С понижением в зарплате. А разница в зарплате должна быть как минимум в пять раз ниже. Вот тогда и смысл пропадёт в предвзятом подходе к судейству.
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Plyash
1572807741
Непотопляемое бревно г-н Колосков проявился.Впервые за столько десятков лет хоть что-то умное сказал, браво.
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Сенситив
1572807784
...все в один голос говорят о плохом судействе... Славон очнулся и реалии узрив, с острасткою, никак!... у нас, берут везде и все, от низа и до верха, как-то так...))
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Агасфер
1572808206
Ветеран "Зенита" Веденеев : " - Барриос в том эпизоде притворился сраженным. По правилам в этом эпизоде должен был быть пробит свободный удар в сторону «Зенита». Это досадная ошибка арбитра. Тем более удивительная, что до того Азмун дважды грубо играл - на грани красной. Именно эти решения арбитра создали нервную обстановку на поле. Я не знаю, что было в голове у арбитра, который пропустил два фола Азмуна и дал вторую желтую армейцу."
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derrik2000
1572810592
Колосков как всегда "убедителен и категоричен": "Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС". То есть, НИ-ЧЕ-ГО делаться не будет, а опять польются сетования на объективные и субъективные факторы, мешающие тому-то и тому-то... ДА! Ещё поступить предложение увеличить кардинально финансирование из федерального бюджета на проведение соответствующих мероприятий. И, вот, ТОГДА МЫ ВСЕМ ПОКАЖЕМ! ))))))))))))))))))))))))))))
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paracetamol
1572811345
И вот вчера — опять... ---------------------------------- Так это же позорники жалуются, тов. Колосков, обосрамшиеся и здесь и в еврокубках. Позор России!
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nik55
1572850635
явные косяки судьи есть------отстранить на год-----повторно---пожизненно
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