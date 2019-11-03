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    Почетный президент РФС Колосков: «Нет никаких оснований считать судейство в РПЛ удовлетворительным»

    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уровне судейства в РПЛ.

    «Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.

    Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС», – отметил Колосков.

    Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +575

      playsh 41 секунду назад

      Непотопляемое бревно г-н Колосков проявился.Впервые за столько десятков лет хоть что-то умное сказал, браво.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 1 минуту назад

      ...все в один голос говорят о плохом судействе...
      Славон очнулся и реалии узрив, с острасткою, никак,
      у нас, берут везде и все, от низа и до верха, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +586

      Кузьмич на трибуне 8 минут назад

      Как в своё время , на заседании Политбюро ЦК КПСС, говорил т. К.У.Черненко : "Товарищи, надо что то делать"!
      А вы что не знаете что делать? У каждого судьи еть своя категория. Отсудил такой матч на двойку, опускается категория и переход в ФНЛ на один год. С понижением в зарплате. А разница в зарплате должна быть как минимум в пять раз ниже. Вот тогда и смысл пропадёт в предвзятом подходе к судейству.

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      Рейтинг: +662

      Чец 9 минут назад

      Это нельзя назвать судейством--это откровенный произвол.

      1
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      Рейтинг: +3361

      Каратель 39 минут назад

      Ну так наказывайте тех кто отвратительно судит, причем не просто пустой болтовней,а очень сурово,чтобы другим неповадно было.просто языком трепать вот это "получать зарплату ничего не делая взамен"

      1
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      Рейтинг: +21275

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Пустые слова. Для Газпрома и его подведомственному РФС - как об стенку горох.

      3
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      Рейтинг: +1690

      baden69 > gol_kak_sokol 50 минут назад

      В сегодняшней игре Краснодар - Ростов гол Игнатьева из вне игры тоже Газпром проплатил???

      1
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      Рейтинг: +11155

      Garrincha58 > baden69 27 минут назад

      у мАсковских всегда виноваты Газпром и Зенит хотя все эти мАсквачи живут и получают пенсию и бабло за счёт Газпрома не будет газа в стране все сдохнут с голода

      -1
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      Рейтинг: +66

      Migele > Garrincha58 10 минут назад

      Ни ГАЗом единым жив человек! Есть еще нефть, а также водка с пивом!)

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      Рейтинг: +662

      Чец > Garrincha58 6 минут назад

      А как же народное достояние?

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      Рейтинг: +12254

      bset 1 час назад

      Почетный президент принимает какие-то решения в РФС? Если принимает, пусть посодействует тому, чтобы Егорова сняли уже. Так ждали ВАР, а он ничего абсолютно не поменял.

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