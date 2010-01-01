РПЛ. «Локомотив» встретится с «Уфой», «Динамо» примет «Ахмат» ⚽

В субботу, 2 ноября, пройдут четыре матча 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» примет «Ахмат», «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой», «Сочи» встретится с «Тамбовом», а завершат игровой день «Зенит» и ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

2 ноября, 14:00 мск

Уфа – Локомотив (Москва)

2 ноября, 14:00 мск

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Сочи – Тамбов

2 ноября, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

2 ноября, 19:00 мск

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Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

3 ноября, 16:30 мск

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Урал (Екатеринбург) – Оренбург

4 ноября, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)

4 ноября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

4 ноября, 19:00 мск

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