РПЛ. «Локомотив» встретится с «Уфой», «Динамо» примет «Ахмат» ⚽

Динамо-Ахмат 1:2, Уфа-Локомотив 0:1, Сочи-Тамбов 1:0, Зенит-ЦСКА 2:1,Краснодар-Ростов 1:0, Урал-Оренбург 1:0, Крылья Советов-Рубин 0:0, Спартак-Арсенал 2:1, буду рад если первый прогноз сбудется)))
В субботу, 2 ноября, пройдут четыре матча 15-го тура российской Премьер-лиги.
«Динамо» примет «Ахмат», «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой», «Сочи» встретится с «Тамбовом», а завершат игровой день «Зенит» и ЦСКА.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)
2 ноября, 14:00 мск
2 ноября, 14:00 мск
2 ноября, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
2 ноября, 19:00 мск
Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 ноября, 16:30 мск
Урал (Екатеринбург) – Оренбург
4 ноября, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)
4 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)
4 ноября, 19:00 мск