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    РПЛ. «Локомотив» встретится с «Уфой», «Динамо» примет «Ахмат» ⚽

    В субботу, 2 ноября, пройдут четыре матча 15-го тура российской Премьер-лиги.

    «Динамо» примет «Ахмат», «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой», «Сочи» встретится с «Тамбовом», а завершат игровой день «Зенит» и ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

    2 ноября, 14:00 мск

    Уфа – Локомотив (Москва)

    2 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Тамбов

    2 ноября, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

    2 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург

    4 ноября, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)

    4 ноября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

    4 ноября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10992

      Alimpasha 40 минут назад

      Динамо-Ахмат 1:2, Уфа-Локомотив 0:1, Сочи-Тамбов 1:0, Зенит-ЦСКА 2:1,Краснодар-Ростов 1:0, Урал-Оренбург 1:0, Крылья Советов-Рубин 0:0, Спартак-Арсенал 2:1, буду рад если первый прогноз сбудется)))

      1
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      Рейтинг: +3947

      paracetamol > Alimpasha 34 минуты назад

      Зенит-ЦСКА 6:1

      0
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      Рейтинг: +12

      Яврунгер Мстяшный 6 > Alimpasha 30 минут назад

      главное чтобы последний прогноз не сбылся. свиньи тупеско должны продолжить сосать....

      1
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      Рейтинг: +546

      kazak161 > Alimpasha 29 минут назад

      Ну на предсказал я с тобой! Посмотрим, может сюрпризов много будет в этом туре!

      0
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      Рейтинг: +546

      kazak161 44 минуты назад

      Динамо-Ахмат 2:2, Уфа-Локомотив 0:3, Сочи-Тамбов 2:0, Зенит-ЦСКА 4:1,Краснодар-Ростов 1:2, Урал-Оренбург 1:2, Крылья Советов-Рубин 1:0, Спартак-Арсенал 2:1, буду рад если половина не сбудется!

      0
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      Рейтинг: +3309

      Каратель 1 час назад

      делаем ставки господа... поможет ли админ ресурс питерскому "лифтёру"?

      0
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      Рейтинг: +11185

      sssrspartak 1 час назад

      уфа цска и спартак должны побеждать!!

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      Рейтинг: +12

      Яврунгер Мстяшный 6 > sssrspartak 22 минуты назад

      крючкохвостый свинячий старпер - понюхай свою сморщенную пипу, и научись писать грамотно.... позор хрякам !!!

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      Рейтинг: +3165

      Рубинище 2 часа назад

      Зенит выиграет с разницей в 2-3 мяча, Локо пешком-минимально обыграет конечно. ни какой интриги. Динамо с Ахматом - ничья ну и Сочи обыграет Тамбов. -готовый пресс на сёдня

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      Рейтинг: +1478

      Валерий1965 3 часа назад

      Зениту и Уфе - удачи и победы!) А всем нам - классной игры!

      0
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      Рейтинг: +18593

      VVM1964 > Валерий1965 2 часа назад

      Зачем Зениту удача ? Ну а если возникнут трудности с ТАКИМ ЦСКА - для этого лучше пожелай " благосклонности " судей , хотя она и так будет без твоего пожелания ))))))

      3
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      Рейтинг: +535

      seth343 > Валерий1965 1 час назад

      зине то зачем удача?

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