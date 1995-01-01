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    В случае одобрения продажи пива на стадионах его не разрешат пить на трибунах

    Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей не подразумевает, что пить его можно на трибунах.

    Предполагается, что реализация и употребление алкогольного напитка будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка.

    «Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг», – сказал Дегтярев.

    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4634

      _Marqella_ 14 минут назад

      Плохая идея продавать пиво на футбольных матчах....

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      Рейтинг: +3161

      Рубинище 29 минут назад

      пока очередь отстоишь-пол тайма пройдет.. залпом они предлагают нам его выпивать. идиоты

      0
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      Рейтинг: +899

      DMитрий 35 минут назад

      Самое интересное, как будет контролироваться пронос алкогольного пива на трибуны, если сейчас разрешено заходить с безалкогольным? Оно что цветом различается? Я так считаю, что на трибуне с любыми напитками делать нечего, чтобы потом болельщики рядом если что, не получили душ от этого самого содержимого. Или продавать в спец таре, которая будет не позволять разбрызгивать напиток по сторонам при какой-нибудь нестандартной ситуации. Всё это очень не однозначно.

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      Рейтинг: +7564

      alex1951 40 минут назад

      А кто такой Дегтярев?
      Пиво пьет во всем мире ,причем во время игры, и до сих пор с ума никто не сходил....
      Дегтярев ,видать ,*****.......большая шишка,которая ,типа ,решала......
      Поезди по Европе ,приглянись,а ежель дома бардак ,то не трогай нормальных болел ,а займись ********....ами.

      0
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      Рейтинг: +1229

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 44 минуты назад

      Нужно к пиву добавить "фартовую" сигарету.

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      Рейтинг: +10106

      vladimir-7 55 минут назад

      В Госдуме столовая будет открываться в 19-00 и работать только навынос.

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      Рейтинг: +975

      Etiainen 59 минут назад

      Ну и смысл тогда для людей...

      0
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      Рейтинг: +1173

      Boeung777 1 час назад

      Бл@, а я думал, где пиво купить. Буду идти с работы домой, зайду на стадион, пивка куплю.

      3
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      Рейтинг: +2509

      TOMSON 1 час назад

      Лучше совсем без пива, чем вот так, как синяк в перерыве побырому догоняться. Народ реально за скот держат раз такое предлагают.
      Мое мнение или везде Да или совсем Нет. А вот эти попытки усидеть на двух стульях всегда заканчиваются плохо.

      5
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      Рейтинг: +2509

      TOMSON > TOMSON 1 час назад

      И с рекламой надо разобраться. А то пиво рекламировать нельзя, а безалкогольное можно. Кто нибудь Калсберг б/а видел? Козел? И ещё кучу всего что есть в телеке и нет в магазине. пиво оно или пиво или ржаным соком называйте и детям официально разрешайте пить.

      2
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      Рейтинг: +1066

      Genz 1 час назад

      Если нельзя проносить пиво на стадион то н***уя этот проект п*****сы в рпл засели. Так можно и с собой принести пиво, у стадиона выпить и пойти на футбол.

      3
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      Рейтинг: +4634

      _Marqella_ > Genz 12 минут назад

      Запрещено пить пиво в общественных местах а улица это ОБЩЕСТВЕННОЕ место...

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