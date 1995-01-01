Главные новости утра. Балотелли показал средний палец фанатам «Интера», украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч

"Главная новость - футболист показал средний палец фанатам."
- Это журналистское дно или ждать когда снизу постучат!?
«Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ
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Украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч гривен
«Интер» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Балотелли. Форвард в ответ показал средний палец