Главные новости утра. Балотелли показал средний палец фанатам «Интера», украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      kliker 1 час назад

      "Главная новость - футболист показал средний палец фанатам."
      - Это журналистское дно или ждать когда снизу постучат!?

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