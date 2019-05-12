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    Daily Mail: «Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи кубка лиги и КЧМ

    Руководство «Ливерпуля» по-прежнему не знает, как решить ситуацию со сложным календарным графиком.

    Накануне клуб обыграл «Арсенал» в матче кубка лиги и прошел в 1/4 финала. Игры этой стадии начнутся с 16 декабря.

    На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.

    EFL предлагает перенос игры «Ливерпуля» на вторую неделю января. Вероятно, вице-чемпион Англии сыграет с «Астон Виллой» в кубке лиги 8 января.

    EFL также рассматривает возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с «Ливерпулем» вариант, при котором команда отправит два разных состава на матчи кубка лиги и клубного чемпионата мира.

    • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6220

      piligrim1986 4 минуты назад

      могут себе позволить

      0
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      Рейтинг: +531

      Давид59 6 минут назад

      Ребята, не жадничайте! Всё выиграть не удастся. По-любому одним составом не обойдётесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Frenzybm 1 час назад

      А когда ливер стал вице чемпионом Англии? Или я что-то пропустил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1112

      Klaido > Frenzybm 1 час назад

      Вице-чемпион - команда, занявшая второе место в чемпионате (ином турнире)
      Ливер в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Англии.
      имеется в виду, что до конца текущего сезона у него статус вице-чемпиона 2018/2019, как и у МС - статус чемпиона 2018/2019.

      1
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      Рейтинг: +32

      Ads84 > Frenzybm 26 минут назад

      12.05.2019 в районе 18:47 по московскому времени или в 15.47 по гринвичскому.

      0
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      Рейтинг: +835

      loko-the_best 1 час назад

      Интересно, что по этому поводу сказал бы Палыч))))

      1
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      Рейтинг: +1528

      anri1703 1 час назад

      отправить молодняк на кчм

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