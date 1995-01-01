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    «Мутко против»: Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком». Игроков оштрафовали за тонировку

    Защитник Дмитрий Живоглядов и форвард Федор Смолов, выступающие за «Локомотив», перед матчем со «Спартаком» пообщались с полицией.

    «Мерседесы» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова были остановлены один за другим прямо на въезде на стадион. Оба игрока были оштрафованы за тонировку. Спорить футболисты не стали – до игры оставалось около часа, и времени на разборки у них не было. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Живоглядов не принимал участия в матче из-за дисквалификации, Смолов – из-за травмы.
    • «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.
    • Спартак» поднялся в таблице на седьмое место, «Локомотив» идет третьим.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 21 минуту назад

      У стадиона Спартака?Они наверно Стрит-рейсинг устроили - кто быстрее по пробкам за час до стадиона Локомотива от стадиона Спартака долетит..

      0
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      Рейтинг: +922

      Retiremen_VMF 54 минуты назад

      Достижение, преступников споймали!!! А ведь они, преступники то есть, но их ловить кому выгодно?

      0
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      Рейтинг: +5308

      Старикан 1 час назад

      Действительно пожалели...одного чувака тут на трое суток посадили за тонировку, которую он отказался сразу снимать...

      0
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      Рейтинг: +834

      loko-the_best 1 час назад

      Бомбардир в своем репертуаре. Даже копировать новости для них проблема.

      0
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      Рейтинг: +2590

      JTherry 1 час назад

      причем тут въезд на стадион Спартака? встреча-то проходила на стадионе Локомотива... "Мутко против" опять замутил)))

      3
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      Рейтинг: +31

      Жорик секс обжорик > JTherry 1 час назад

      фейк новости от телеграмм канала

      -1
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      Рейтинг: +1398

      VGreen > JTherry 1 час назад

      в Мутко Против всё корректно, это уже тут Бомбардиры снова постарались с заголовком...

      1
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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 > JTherry 29 минут назад

      А журналюгам все равно, что стадион спартак, что стадион
      Локомотив, что стадион Динамо, лишь бы первому что-то
      вбросить и смыться втихаря.

      0
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      Рейтинг: +476

      Давид59 1 час назад

      Ну Федя! Снимай тонировку. Народ должен видеть своих "героев"

      2
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      Рейтинг: +7228

      silver29 1 час назад

      Болельщики Динамо лютуют.

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