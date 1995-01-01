Сенников – о примете Семина: «В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о приметах главного тренера Юрия Семина.

«Семин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить!

Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперед. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился все меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?» – рассказал бывший защитник.