Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.

В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА