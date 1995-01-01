ну вот оно и состоялось. и результаты наших клубов не вселяют надежду на исправление. привыкая ковыряться в нашем болотце в виде чемпионата и кубка, в европе не могут зачастую перестроиться. футбол с европейскими командами в той манере, что работает на внутренней арене, не прокатывает. а перестроиться зачастую бывает сложно. потому как нужно менять не только психологию и игровой стиль, но и сам процесс тренировок. слишком уж кардинально получается. и, как следствие, победы в Европе представляют из себя локальный, а не закономерный успех
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА