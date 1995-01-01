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    Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.

    В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.

    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      bulldojic 42 секунды назад

      ну вот оно и состоялось. и результаты наших клубов не вселяют надежду на исправление. привыкая ковыряться в нашем болотце в виде чемпионата и кубка, в европе не могут зачастую перестроиться. футбол с европейскими командами в той манере, что работает на внутренней арене, не прокатывает. а перестроиться зачастую бывает сложно. потому как нужно менять не только психологию и игровой стиль, но и сам процесс тренировок. слишком уж кардинально получается. и, как следствие, победы в Европе представляют из себя локальный, а не закономерный успех

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      Рейтинг: +2432

      Nesterenko 22 минуты назад

      Результат наших клубов в еврокубках ужасен, поэтому это не удивительно. А все из-за очень низкого уровня РПЛ, наш максимум это 1 клуб в ЛЧ через квалификацию и 2 клуба в ЛЕ.

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