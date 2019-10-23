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Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Лейпцигу», рекорд Нойера и результативность Кейна

23 октября 2019, 22:46

Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом».

Кейн забил 16 голов в групповом раунде ЛЧ. Среди англичан больше только у Скоулза.

За два года в «ПСЖ» Неймар пропустил 50% матчей.

Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге.

Месси забил 33-му клубу в Лиге чемпионов. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Раулем и Роналду.

Хет-трик Мбаппе после выхода на замену – первый случай в ЛЧ за 11 лет.

Гвардиола: «Получит ли Фоден штраф за удаление? Возможно, я сам заплачу ему за хорошую игру».

Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ.

Источник: Бомбардир.ру
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