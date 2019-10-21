Главные новости дня. Тедеско: «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»; Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа»

Слуцкий – о «Роторе»: «Дебилы руководят, к сожалению. Слишком много эго, слишком много власти».

Федотов: «Четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева».

Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты.

«Боруссия» оштрафовала Санчо на 100 тысяч.

Уткин: «Надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время».

Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч».

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол».

Озил в четвертом матче подряд не попал в заявку «Арсенала».

Как же хорош Эдегор: красиво ассистирует, классно забивает, тащит «Сосьедад» в зону ЛЧ