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    Sky Sport Italia: Новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта

    Новым главным тренером «Дженоа» будет назначен бывший полузащитник сборной Италии Тиаго Мотта.

    По информации источника, руководство генуэзского клуба во главе с президентом Энрико Прециози уже встретилось с Моттой в Милане и провело с 38-летним специалистом успешные переговоры. Уточняется, что Мотта будет представлен в качестве нового главного тренера «Дженоа» во вторник, 22 октября.

    • Мотта выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 годы.
    • Единственным тренерским опытом итальянца была работа с юношеской командой «ПСЖ» (до 19 лет).

    Источник: Sky Sport Italia

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