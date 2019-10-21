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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Журналист Лысенко: «Права на показ РПЛ могут купить «Яндекс» или «Рамблер»

Журналист Лысенко: «Права на показ РПЛ могут купить «Яндекс» или «Рамблер»

21 октября 2019, 00:32
7

РПЛ имеет шансы исчезнуть из телевизионного показа. Журналист Олег Лысенко располагает информацией, что права на трансляцию чемпионата России может приобрести интернет-ресурс.

«Сегодня услышал, что права на РПЛ могут купить «Рамблер» или «Яндекс». «Матч ТВ» в этом случае можно будет закрывать?» – написал в твиттере Лысенко.

  • «Рамблер» уже владеет правами на показ АПЛ.
  • «Яндекс» эксклюзивно показывает в России НХЛ.
  • «Матч ТВ» основан в 2015 году, и с тех пор только он обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.

Источник: твиттер Олега Лысенко

Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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mihail200606
1571634708
Да и хрен с ней с этой рпл.. Жаль, что Англия пропала с матч тв.. Пришлось на окко подписываться..
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paracetamol
1571637957
Ну и чё? Подпишемся на Яндекс. Честно говоря, надоела эта чебурашка из Грузии и вся ее тупая болтливая команда.
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Cules2013
1571646199
РПЛ не смотрю - вообще ничего не теряю) Да и Матч ТВ, ну кому он нравится? Может хоть спорт канал станет похож на что-то вразумительное.
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evgevg13
1571658275
Матч ТВ? Да на этом болоте скоро вообще смотреть будет нечего. Одни сами себе довольные говоруны. Уберут РПЛ (хотя и так почти ничего не показывают) и будет ешё один отстойный канал в "достойной" двадцатке пустых каналов.
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