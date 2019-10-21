Журналист Лысенко: «Права на показ РПЛ могут купить «Яндекс» или «Рамблер»

РПЛ имеет шансы исчезнуть из телевизионного показа. Журналист Олег Лысенко располагает информацией, что права на трансляцию чемпионата России может приобрести интернет-ресурс.

«Сегодня услышал, что права на РПЛ могут купить «Рамблер» или «Яндекс». «Матч ТВ» в этом случае можно будет закрывать?» – написал в твиттере Лысенко.