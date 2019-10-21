Журналист Лысенко: «Права на показ РПЛ могут купить «Яндекс» или «Рамблер»

РПЛ имеет шансы исчезнуть из телевизионного показа. Журналист Олег Лысенко располагает информацией, что права на трансляцию чемпионата России может приобрести интернет-ресурс.
«Сегодня услышал, что права на РПЛ могут купить «Рамблер» или «Яндекс». «Матч ТВ» в этом случае можно будет закрывать?» – написал в твиттере Лысенко.
- «Рамблер» уже владеет правами на показ АПЛ.
- «Яндекс» эксклюзивно показывает в России НХЛ.
- «Матч ТВ» основан в 2015 году, и с тех пор только он обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.
Источник: твиттер Олега Лысенко
Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.