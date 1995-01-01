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    Журналист Лысенко: «Права на показ РПЛ могут купить «Яндекс» или «Рамблер»

    РПЛ имеет шансы исчезнуть из телевизионного показа. Журналист Олег Лысенко располагает информацией, что права на трансляцию чемпионата России может приобрести интернет-ресурс.

    «Сегодня услышал, что права на РПЛ могут купить «Рамблер» или «Яндекс». «Матч ТВ» в этом случае можно будет закрывать?» – написал в твиттере Лысенко.

    • «Рамблер» уже владеет правами на показ АПЛ.
    • «Яндекс» эксклюзивно показывает в России НХЛ.
    • «Матч ТВ» основан в 2015 году, и с тех пор только он обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.

    Источник: твиттер Олега Лысенко

    Журналист, редактор, обозреватель издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 9,8 тысячи подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7624

      parevg 20 минут назад

      Если цена сильно не изменится, то хоть майл, хоть гугл, хоть яхху...
      Матч-тв вообще не смотрю, за матч-премьер отдал 299 рублей, и смотри на 2 устройствах.

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