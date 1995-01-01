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    Главные новости дня. Безумный матч «Оренбурга» и «Крыльев», ничья для «Динамо» в дебютном матче Новикова

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +463

      Кузьмич на трибуне 7 минут назад

      Тур был весьма интересным и напряжным для некоторых команд. Спартак выглядел так же как и при Кононове. Ростов поразил бездарной игрой в защите. Зенит убил ростовчан без всяких поблажек. ЦСКА весьма неубедительно . Краснодар продолжает удивлять своим низкосортным футболом. Что то боюсь я за Краснодар в ЛЕ, тем более , что играть опять на выезде. Команда разобрана. Нет никакого взаимопонимания между игроками. С такой игрой как сегодня с никаким Динамо, турки в четверг переедут и не заметят. В общем на международной арене остаётся надежда только на Зенит. Остальные (даже ЛОКО) получат по самые дальше некуда. Не хочу говорить плохо о Локо , но реально против Ювентуса -силы не равны.

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