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Главные новости дня. Безумный матч «Оренбурга» и «Крыльев», ничья для «Динамо» в дебютном матче Новикова

20 октября 2019, 21:27
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Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Кузьмич на трибуне
1571598380
Тур был весьма интересным и напряжным для некоторых команд. Спартак выглядел так же как и при Кононове. Ростов поразил бездарной игрой в защите. Зенит убил ростовчан без всяких поблажек. ЦСКА весьма неубедительно . Краснодар продолжает удивлять своим низкосортным футболом. Что то боюсь я за Краснодар в ЛЕ, тем более , что играть опять на выезде. Команда разобрана. Нет никакого взаимопонимания между игроками. С такой игрой как сегодня с никаким Динамо, турки в четверг переедут и не заметят. В общем на международной арене остаётся надежда только на Зенит. Остальные (даже ЛОКО) получат по самые дальше некуда. Не хочу говорить плохо о Локо , но реально против Ювентуса -силы не равны.
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