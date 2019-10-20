Главные новости дня. Безумный матч «Оренбурга» и «Крыльев», ничья для «Динамо» в дебютном матче Новикова

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно.

Вратарь «Оренбурга» Климович вышел на матч с «Крыльями Советов» в кепке. Белорус сделал это в память о Яшине.

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов».

Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором».

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке.

РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», не реализовав два пенальти.

Парашютист приземлился на поле стадиона «Сассуоло» во время матча с «Интером».

На «ВТБ Арене» открыли памятную доску в честь Яшина.

РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета.