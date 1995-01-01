Главные новости дня. Безумный матч «Оренбурга» и «Крыльев», ничья для «Динамо» в дебютном матче Новикова

Тур был весьма интересным и напряжным для некоторых команд. Спартак выглядел так же как и при Кононове. Ростов поразил бездарной игрой в защите. Зенит убил ростовчан без всяких поблажек. ЦСКА весьма неубедительно . Краснодар продолжает удивлять своим низкосортным футболом. Что то боюсь я за Краснодар в ЛЕ, тем более , что играть опять на выезде. Команда разобрана. Нет никакого взаимопонимания между игроками. С такой игрой как сегодня с никаким Динамо, турки в четверг переедут и не заметят. В общем на международной арене остаётся надежда только на Зенит. Остальные (даже ЛОКО) получат по самые дальше некуда. Не хочу говорить плохо о Локо , но реально против Ювентуса -силы не равны.
Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно.
Вратарь «Оренбурга» Климович вышел на матч с «Крыльями Советов» в кепке. Белорус сделал это в память о Яшине.
Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов».
Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором».
РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке.
РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», не реализовав два пенальти.
Парашютист приземлился на поле стадиона «Сассуоло» во время матча с «Интером».
На «ВТБ Арене» открыли памятную доску в честь Яшина.
РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета.