Кокорин и Миллер отпраздновали победу над «Ростовом» с игроками «Зенита»

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» (6:1).

В раздевалке после игры к футболистам и тренерскому штабу петербургского клуба присоединились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и нападающий Александр Кокорин.