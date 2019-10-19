Кокорин и Миллер отпраздновали победу над «Ростовом» с игроками «Зенита»

закуской ломяца столы, победа - это знак!
хоть с боссом, да хоть с зэком, бакланам выпить - как-то так...))
В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» (6:1).
В раздевалке после игры к футболистам и тренерскому штабу петербургского клуба присоединились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и нападающий Александр Кокорин.
Браво, парни! #ЗенитРостов pic.twitter.com/DUQhqEhwob— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019
- Кокорин не может быть заявлен за «Зенит» до января 2020 года.
- «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков.