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    Кокорин и Миллер отпраздновали победу над «Ростовом» с игроками «Зенита»

    В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» (6:1).

    В раздевалке после игры к футболистам и тренерскому штабу петербургского клуба присоединились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и нападающий Александр Кокорин.

    • Кокорин не может быть заявлен за «Зенит» до января 2020 года.
    • «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков.

    Источник: официальный твиттер «Зенита»

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    19.10.2019 23:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +586

      Сенситив 24 минуты назад

      закуской ломяца столы, победа - это знак!
      хоть с боссом, да хоть с зэком, бакланам выпить - как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +3756

      paracetamol 38 минут назад

      Главное - немцев сделать. Ред Булл этот!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2085

      Черкизовский Кот 56 минут назад

      Когда в одном предложении вижу слова "Кокорин" и "отпраздновали", то непроизвольно думаю о ШАМПАНСКОМ.

      2
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      Рейтинг: +297

      alarm 1 час назад

      за спартак очень стыдно в такие моменты. они там вообще все дезеувы, и празднуют весьма своеобразно в своей тарасовке. позор!

      1
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      Рейтинг: +445

      fhnv 1 час назад

      Некоторым игрокам нужно объяснить,что когда протягивают руку кто стоя,а тем более заходит бос и протягивает руку надо жопу поднимать хотя бы немного

      1
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      Рейтинг: +783

      GSmall 1 час назад

      И всётаки Миллер не такой зажравшийся,как к примеру Мутко или Наша Вышка

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      Рейтинг: +325

      hmelarj > GSmall 1 час назад

      он же питерский студент)))

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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar > GSmall 1 час назад

      миллер то не заржравшийся? ептааа мутко бичь по сравнению с ним !

      1
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      Рейтинг: +18160

      VVM1964 1 час назад

      Гражданам "штормовое предупреждение " , всем заведениям общепита проверить - хорошо ли прикручены стулья и столы к полу )))

      6
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