РПЛ. «Спартак» в первом матче Тедеско сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Ростов»

Давай,Зенитушка,дави!!!Классная будет игра.
Сегодня, 19 октября, 13 тур РПЛ продолжится тремя матчами. Начнется программа в Саранске, где выходец из ФНЛ «Тамбов» встретится с «Уралом». Затем «Спартак» проведет первую игру под руководством немца Доменико Тедеско.
Закроется день в чемпионате России встречей «Зенита» и «Ростова». На следующей неделе санкт-петербуржцы сыграют в Лиге чемпионов против «Лейпцига».
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
19 октября, 14:00 по Москве
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
19 октября, 16:30 по Москве
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
19 октября, 19:00 по Москве
Оренбург – Крылья Советов (Самара)
20 октября, 11:30 по Москве
20 октября, 14:00 по Москве
20 октября, 16:30 по Москве
20 октября, 19:00 по Москве
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.