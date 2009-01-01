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    РПЛ. «Спартак» в первом матче Тедеско сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Ростов»

    Сегодня, 19 октября, 13 тур РПЛ продолжится тремя матчами. Начнется программа в Саранске, где выходец из ФНЛ «Тамбов» встретится с «Уралом». Затем «Спартак» проведет первую игру под руководством немца Доменико Тедеско.

    Закроется день в чемпионате России встречей «Зенита» и «Ростова». На следующей неделе санкт-петербуржцы сыграют в Лиге чемпионов против «Лейпцига».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Тамбов – Урал (Екатеринбург)

    19 октября, 14:00 по Москве

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

    19 октября, 16:30 по Москве

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    19 октября, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Крылья Советов (Самара)

    20 октября, 11:30 по Москве

    Уфа – ЦСКА (Москва)

    20 октября, 14:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Сочи

    20 октября, 16:30 по Москве

    Динамо (Москва) – Краснодар

    20 октября, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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