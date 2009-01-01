РПЛ. «Спартак» в первом матче Тедеско сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Ростов»

Сегодня, 19 октября, 13 тур РПЛ продолжится тремя матчами. Начнется программа в Саранске, где выходец из ФНЛ «Тамбов» встретится с «Уралом». Затем «Спартак» проведет первую игру под руководством немца Доменико Тедеско.

Закроется день в чемпионате России встречей «Зенита» и «Ростова». На следующей неделе санкт-петербуржцы сыграют в Лиге чемпионов против «Лейпцига».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Тамбов – Урал (Екатеринбург)

19 октября, 14:00 по Москве

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

19 октября, 16:30 по Москве

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

19 октября, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Крылья Советов (Самара)

20 октября, 11:30 по Москве

Уфа – ЦСКА (Москва)

20 октября, 14:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Сочи

20 октября, 16:30 по Москве

Динамо (Москва) – Краснодар

20 октября, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

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