«Локомотив» одержал пятую победу в РПЛ подряд и с июля потерял только два очка

В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Ахмат» (2:0). Это пятая победа москвичей в чемпионате России подряд.

Последний раз «Локомотив» проигрывал в турнире 28 июля, когда уступил в гостях ЦСКА. С тех пор команда Юрия Семина выиграла все матчи, кроме встречи с «Краснодаром» – ничья.