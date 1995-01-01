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    «Локомотив» одержал пятую победу в РПЛ подряд и с июля потерял только два очка

    В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Ахмат» (2:0). Это пятая победа москвичей в чемпионате России подряд.

    Последний раз «Локомотив» проигрывал в турнире 28 июля, когда уступил в гостях ЦСКА. С тех пор команда Юрия Семина выиграла все матчи, кроме встречи с «Краснодаром» – ничья.

    • «Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в РПЛ.
    • На следующей неделе москвичи проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
    • В группе еврокубка «Локомотив» идет третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11093

      sssrspartak 39 минут назад

      в наше отсутствие всей душой за локо и палыча!!удачи вам в лч!!!

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      Рейтинг: +18092

      VVM1964 > sssrspartak 15 минут назад

      Да уж лучше Локо , чем Зенит , а еще лучше Ростов )))))

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