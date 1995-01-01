«Локомотив» одержал пятую победу в РПЛ подряд и с июля потерял только два очка

в наше отсутствие всей душой за локо и палыча!!удачи вам в лч!!!
В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Ахмат» (2:0). Это пятая победа москвичей в чемпионате России подряд.
Последний раз «Локомотив» проигрывал в турнире 28 июля, когда уступил в гостях ЦСКА. С тех пор команда Юрия Семина выиграла все матчи, кроме встречи с «Краснодаром» – ничья.
- «Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в РПЛ.
- На следующей неделе москвичи проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- В группе еврокубка «Локомотив» идет третьим.