Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Зинченко сделал предложение своей девушке, Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Главные новости дня. Зинченко сделал предложение своей девушке, Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

16 октября 2019, 21:45
3

Бесчастных – новый главный тренер «Факела».

Роналду заработал на рекламе в инстаграме 44 миллиона за год. Месси получил в два раза меньше.

Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вывел на сцену жену и сыновей.

Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе».

Агуэро попал в аварию по пути на тренировку.

Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020.

Алексис Санчес выбыл до конца года из-за травмы.

Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем».

Как правильно распланировать поездку и сколько нужно денег на Кавказе. 5 дней, 3 страны, 3 матча

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
petr69
1571251705
А на какую ногу? На правую или опять на левую?
Ответить
CSKA471
1571254314
Ого предложение своей девушке??? Ну наконец-то!!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+