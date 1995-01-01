Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Главные новости дня. Зинченко сделал предложение своей девушке, Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

    Бесчастных – новый главный тренер «Факела».

    Роналду заработал на рекламе в инстаграме 44 миллиона за год. Месси получил в два раза меньше.

    Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вывел на сцену жену и сыновей.

    Tuttosport: «МЮ» начал переговоры с Аллегри. Итальянец хочет получать больше, чем в «Ювентусе».

    Агуэро попал в аварию по пути на тренировку.

    Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020.

    Алексис Санчес выбыл до конца года из-за травмы.

    Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем».

    Как правильно распланировать поездку и сколько нужно денег на Кавказе. 5 дней, 3 страны, 3 матча

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      petr69 15 минут назад

      А на какую ногу? На правую или опять на левую?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru