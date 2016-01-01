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    Черчесов – об игроках сборной: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о личных качествах своих игроков.

    «Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что…

    Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили», – сказал тренер в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1».

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2108

      BlackMurder 6 минут назад

      Платите им зп 30 тысяч, это средняя зарплата по России и увидите, какой будет не утешительный результат!!! Они играют все за деньги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +853

      Niko 22 минуты назад

      Соловьиному помёту интервью о футболе? Да у него полторы темы для общения... вот те на... я думал он только итальянской сборной интересуется.

      0
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