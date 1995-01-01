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    Журналист Палмери: «УЕФА открыла дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией»

    УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Турции, сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

    «УЕФА начинает расследование «военного» жеста сборной Турции, охарактеризовав его как «потенциально провокационное политическое поведение». Рассматривается не только матч с Францией, но и с Албанией», – написал Палмери в своем твиттере.

    • В матчах отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1) игроки сборной Турции отпраздновали голы «военным» жестом, отдавая честь армии страны.
    • Тем самым футболисты поддержали действия вооруженных сил Турции, которые в эти дни проводят операцию на территории Сирии.
    • Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.

    «Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

    Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

    Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1489

      general.lizyukov 8 минут назад

      Хана Дзюбиньо, отстранят, исключат, распнут и расстреляют. Во славу толерастии )))

      1
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      Рейтинг: +127

      rerih > general.lizyukov 2 минуты назад

      А ещё Михаила Южного лишить всех наград)))

      0
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      Рейтинг: +251

      klimovich 14 минут назад

      Псевдошвейцарцев еще оштрафовать за чм не забудьте

      1
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      Рейтинг: +1550

      giluxa1963 18 минут назад

      ну все они пошли против системы ату их

      0
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      Рейтинг: +509

      xrrrx 34 минуты назад

      у нас Дзюба постоянно так делает)

      2
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      Рейтинг: +6260

      FanatSerj > xrrrx 17 минут назад

      не совсем так, он к своей пустой башке руку прикладывает ))

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      Рейтинг: +1489

      general.lizyukov > FanatSerj 9 минут назад

      Папрашу!!! Он её ладошкой накрывает )))

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