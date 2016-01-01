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    Минаев – о Тедеско в «Спартаке»: «Хороший тренер. П*** просто. Редкая удача»

    Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как-то еще ковыряюсь. Ну, скажем, джинсу от новости или аналитики отличить смогу. Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное говно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

    У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно?

    Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. П*** просто. Редкая удача.

    Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?» – написал Минаев в фейсбуке.

    • «Спартак» подписал контракт с Тедеско до 2021 года.
    • Вместе с «Шальке» специалист становился вице-чемпионом Германии.

    Источник: Фейсбук Сергея Минаева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +708

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Вернули бы лучше обратно Валеру. Хрен с ним, с чемпионатом, хоть харизма у команды появится

      0
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      Рейтинг: +2949

      RotBerg > Ганнибал Лектор 11 минут назад

      Не пойдёт . В Спартаке он был Пуделем, а в Ростове Валерий Георгиевич.

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      Рейтинг: +1345

      zabvo9406 48 минут назад

      Однозначно прав!!! Я того же мнения!!!

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