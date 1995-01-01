Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Главные новости дня. Дзюба – лидер квалификации по системе «гол+пас»; Черчесов: «Главная задача – выиграть Евро-2020».

    Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско.

    Журналист Скира: «Матич может перейти в «Интер» в январе».

    Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную».

    Фаулер: «Клопп отказал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Ему не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции».

    Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Нигерией, Неймар получил травму.

    Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан.

    Отбор Евро-2020. Бельгия в гостях обыграла Казахстан и идет без потерь очков.

    Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков.

    Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр.

    Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020».

    Оздоев – ядро этой сборной. Объясняем причины его прогресса

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru