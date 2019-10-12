Главные новости дня. «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт, Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт.

Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром.

Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед».

Карп летом вел переговоры с «Зенитом».

Агент: «Луческу дал согласие возглавить московское «Динамо».

Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».

Рахимов может возглавить «Динамо».

Журналист Конов: «Вопрос с Тедеско решен. Ждем официального подтверждения и включения Пилипчука в штаб».

Карпов: «В ближайшее время нового тренера у «Динамо» не будет. Клуб рассчитывает на Новикова как минимум до зимы».