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    Главные новости дня. «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт, Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

    Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Давид59 42 минуты назад

      Вообще то Месси уже 32 года. Хотят заставить его до 42-х лет бегать?

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