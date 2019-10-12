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    Агент Карпа: «Летом вели переговоры с «Зенитом»

    Аркадий Запорожану, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа, рассказал о летних переговорах по переходу в «Зенит».

    «Сейчас на нас никто из «Зенита» не выходил. Но мы вели переговоры летом. Семак — тренер, при котором Кэтэлин пришел в «Уфу», поэтому они следят за ним», – заявил Запорожану.

    • Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил за Карпа 3 млн евро.
    • Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.

    Источник: Sport24

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