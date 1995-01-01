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    Fotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

    Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби хочет видеть в турецком клубе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

    По информации Fotospor, менеджер в случае избрания обещает купить россиянина. Для этого он готов привлечь свои связи в РФ.

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 21,4 тысячи человек.

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6720

      ivanthebest 35 минут назад

      Не стоит недооценивать Соболева. Почему какие-то французы могут продавать вчерашних ноунеймов по 40 лямов, а в России это воспринимается как что-то чужеродное. Надо привыкать и уметь продавать едва выстреливших игроков за хорошие деньги, как это давно уже делает вся европа.

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      Рейтинг: +993

      Genz 50 минут назад

      ЦСКА облажался

      0
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      Рейтинг: +8698

      DeStar 51 минуту назад

      так себе общения. Тем более в турции то явно о Соболеве никто и не знает, прикольно что прямо обещают купить такого игрока. не мбаппе) не какого марсиаля или депая) а млять соболева) или он не хочет чтобы его избрали?

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