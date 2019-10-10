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  • На Евро-2020 в Петербурге введут Fan ID. Паспорт болельщика ЧМ-2018 работать не будет

На Евро-2020 в Петербурге введут Fan ID. Паспорт болельщика ЧМ-2018 работать не будет

10 октября 2019, 17:42

Организаторы матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге объявили о введении обязательного паспорта болельщиков (Fan ID).

«На матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет действовать Fan ID. Прием заявок на получение паспорта болельщика от обладателей билетов на матчи уже начался», – говорится в группе «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».

Иностранным зрителям Fan ID даст право безвизового въезда в Россию и выезда из России. Подать заявку на Fan ID можно здесь.

«Система запущена, регистрируйтесь, если собираетесь на футбол летом 2020 года, ваши Fan ID с ЧМ работать не будут, нужно делать новые», – написал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале.

  • В Петербурге пройдут три игры группового этапа Евро-2020 и один матч плей-офф.

Источник: сообщество «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте»
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