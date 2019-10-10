На Евро-2020 в Петербурге введут Fan ID. Паспорт болельщика ЧМ-2018 работать не будет

Организаторы матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге объявили о введении обязательного паспорта болельщиков (Fan ID).

«На матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет действовать Fan ID. Прием заявок на получение паспорта болельщика от обладателей билетов на матчи уже начался», – говорится в группе «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».

Иностранным зрителям Fan ID даст право безвизового въезда в Россию и выезда из России. Подать заявку на Fan ID можно здесь.

«Система запущена, регистрируйтесь, если собираетесь на футбол летом 2020 года, ваши Fan ID с ЧМ работать не будут, нужно делать новые», – написал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале.