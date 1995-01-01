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    The Sun: «Сульшер будет уволен, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).

    Перед поездкой в Норвич у манкунианцев будут еще две встречи – в чемпионате с «Ливерпулем» (20 октября) и в Лиге Европы с «Партизаном» (24 октября).

    По информации источника, поражение от «Ливерпуля» не будет рассматриваться как нечто неожиданное, а если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу», то команда рискует опуститься в зону вылета из АПЛ. Подобное положение дел может не устроить совет директоров клуба, в результате чего Сульшер может быть отправлен в отставку.

    • В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.
    • От зоны вылета из высшего дивизиона Англии «Манчестер Юнайтед» отделяют два балла.

    Daily Mail: Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4064

      ivan-football-fan 23 минуты назад

      "...Сульшера(??????????) будет уволен, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Норвичу..."
      Что за Сульшера такая? )))

      0
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      Рейтинг: +470

      Я - легенда 39 минут назад

      "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит..." ))

      Кононов номер два.

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