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    РПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и поднялся на первое место

    «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ обыграл на выезде ЦСКА – 3:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Хорен Байрамян, еще один гол на счету Эльдора Шомуродова.

    Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА опустился на четвертое место (25 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Байрамян, 11; 0:2 – Байрамян, 44; 0:3 – Шомуродов, 61; 1:3 – Влашич, 90+3 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа (Сантос, 46), Шарлия, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

    Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикуданич, Норманн, Шомуродов.

    Предупреждения: Фернандес, 30 – Глебов, 12; Саплинов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии146
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      Рейтинг: +256

      Spinorr 14 минут назад

      Карпин молодец. И игроков набрал, и тренерский состав укрепил. Бабурин просто хорош. Как и Байрамян. Аренда в Рубин пошла им на пользу.

      0
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      Рейтинг: +295

      Пельш 1 25 минут назад

      Ростов красавцы! А так Чемпионат весёленький! Если так дальше будет, то Чемпион точно в последнем туре определится!

      1
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      Рейтинг: +396

      yarik1_78 28 минут назад

      Всё по делу,Ростов с победой.

      2
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      Рейтинг: +3452

      Yev 31 минуту назад

      Этот результат еще раз доказывает что к моменту матча с Эспаньолом ЦСКА случайно был лидером чемпионата. Да это не уменьшает разницу в чемпионатах , но всё же типа первые проиграли последним, это было не совсем корректно.
      Вообще глядя как играют армейцы очень много вопросов к Гончаренко.
      Великий Чалов, из-за которого так истерили почему его нет в сборной, где он?
      Вообще ЦСКА лучгмй по созданию мифов: Головин - "русский Месси", Гончаренко молодой "ещё кто-то ", сейчас Чалов-гений. Может хватит...?

      1
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      Рейтинг: +5884

      mihail200606 33 минуты назад

      Хоть бы уже краснодар или Ростов чемпионами стали.. Краснодар че то лихорадит в этом сезоне правда,а Ростов молодчики.. Неожиданно..

      1
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      Рейтинг: +869

      eleng 43 минуты назад

      Карпин скоро будет приходить и спрашивать: " Ну что алкоголики, наркоманы, тунеядцы..., Кто сегодня хочет поиграть в футбол?" А так вообще супер...

      2
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      Рейтинг: +416

      afw13 44 минуты назад

      Ростов-папа, с победой!

      4
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      Рейтинг: +424

      латунный 52 минуты назад

      е5 коней

      1
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      Рейтинг: +787

      Muboraksho 54 минуты назад

      ВАХ. ПОЗДРАВЛЯЮ РОСТОВ С ПОБЕДОЙ.

      5
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      Рейтинг: +93

      краббб 54 минуты назад

      Валера отжигает,лучший тренер России

      5
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      Рейтинг: +424

      латунный > краббб 49 минут назад

      не туда нажал прости

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