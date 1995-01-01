РПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и поднялся на первое место

«Ростов» в матче 12-го тура РПЛ обыграл на выезде ЦСКА – 3:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Хорен Байрамян, еще один гол на счету Эльдора Шомуродова.

Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА опустился на четвертое место (25 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Байрамян, 11; 0:2 – Байрамян, 44; 0:3 – Шомуродов, 61; 1:3 – Влашич, 90+3 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа (Сантос, 46), Шарлия, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикуданич, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Фернандес, 30 – Глебов, 12; Саплинов, 86.

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