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    Слуцкий дал остроумное интервью после победы «Витесса» над «Утрехтом»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги встречи 9-го тура голландской Эредивизие с «Утрехтом» (2:1). Комментарий у российского специалиста взял журналист FOX Sports Ханс Край.

    — Мы набираем вместе много очков, не так ли?

    — Да, я попрошу руководителя FOX Sports назначать вас на все наши игры. Как домашние, так и выездные. Вместе мы действительно хороши.

    — Сегодня всe прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.

    — Хорошо, спасибо. Но только без пива.

    — Русская водка?

    — Нет. Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.

    — Вы из России вообще?

    — Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это далеко не так.

    — Вы постоянно улыбаетесь, водку не пьете...

    — Да уж. Не очень типично для русского.

    — Примите поздравления с победой!

    — Благодарю!

    • После девяти сыгранных туров «Витесс» занимает третью строчку в таблице чемпионата Голландии, имея в своем активе 20 очков.
    • Столько же баллов (20) у двух лидеров первенства – «Аякса» и ПСВ, однако у них есть матч в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +438

      Я - легенда 16 минут назад

      Пусть Слуцкий сломает стереотипы. Он реально позитивен ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      diemens74 19 минут назад

      Красаучег

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