Слуцкий дал остроумное интервью после победы «Витесса» над «Утрехтом»

Пусть Слуцкий сломает стереотипы. Он реально позитивен ))
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги встречи 9-го тура голландской Эредивизие с «Утрехтом» (2:1). Комментарий у российского специалиста взял журналист FOX Sports Ханс Край.
— Мы набираем вместе много очков, не так ли?
— Да, я попрошу руководителя FOX Sports назначать вас на все наши игры. Как домашние, так и выездные. Вместе мы действительно хороши.
— Сегодня всe прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.
— Хорошо, спасибо. Но только без пива.
— Русская водка?
— Нет. Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.
— Вы из России вообще?
— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это далеко не так.
— Вы постоянно улыбаетесь, водку не пьете...
— Да уж. Не очень типично для русского.
— Примите поздравления с победой!
— Благодарю!
| Komisch duo Leonid & Hans draaide vanavond weer op volle toeren.#vitutr https://t.co/SauO4vRjLJ pic.twitter.com/aPotmDjCNS— FOX Sports (@FOXSportsnl) October 5, 2019