10 пропущенных голов в двух играх подряд – первый случай для «Тоттенхэма» за 19 лет

Встреча восьмого тура чемпионата Англии «Брайтон & Хов Альбион» – «Тоттенхэм» закончилась со счетом 3:0.

Команда Маурисио Покеттино проиграла второй матч подряд. Во вторник, 1-го октября, лондонцы уступили «Баварии» со счетом 2:7 в групповом этапе Лиги чемпионов.

10 пропущенных мячей в двух играх подряд – первый случай в истории «Тоттенхэма» за 19 лет. Прежде такой случилось в декабре 1997-го года, когда команда уступила «Челси» (1:6) и «Ковентри» (0:4).