РПЛ. «Уфа» примет «Ахмат», «Динамо» в гостях сыграет с «Оренбургом»

В субботу, 5 октября, пройдут четыре матча 12-го тура российской Премьер-лиги.
«Уфа» дома встретится с «Ахматом», «Динамо» в гостях померится силами с «Оренбургом», «Рубин» примет «Тамбов», а «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».
Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур
5 октября, 11:30 мск
«Оренбург» – «Динамо» (Москва)
5 октября, 14:00 мск
5 октября, 16:30 мск
«Сочи» – «Крылья Советов» (Самара)
5 октября, 19:00 мск
«Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
6 октября, 11:30 мск
«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула)
6 октября, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
6 октября, 16:30 мск
«Краснодар» – «Спартак» (Москва)
6 октября, 19:00 мск