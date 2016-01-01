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    РПЛ. «Уфа» примет «Ахмат», «Динамо» в гостях сыграет с «Оренбургом»

    В субботу, 5 октября, пройдут четыре матча 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа» дома встретится с «Ахматом», «Динамо» в гостях померится силами с «Оренбургом», «Рубин» примет «Тамбов», а «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    «Уфа» – «Ахмат» (Грозный)

    5 октября, 11:30 мск

    «Оренбург» – «Динамо» (Москва)

    5 октября, 14:00 мск

    «Рубин» (Казань) – «Тамбов»

    5 октября, 16:30 мск

    «Сочи» – «Крылья Советов» (Самара)

    5 октября, 19:00 мск

    «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

    6 октября, 11:30 мск

    «Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула)

    6 октября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    6 октября, 16:30 мск

    «Краснодар» – «Спартак» (Москва)

    6 октября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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