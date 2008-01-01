Главные новости дня. Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России, Шварценеггер восхитился стадионом «Зенита»

Де Хеа планирует выкупить «Эльче».

Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА.

«Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове».

Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России вместо Зобнина и Жемалетдинова.

Умер серебряный призeр Олимпиады-2008 Промис. Ему был 31 год.

У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит.

Жена главы селекционного отдела ЦСКА – о Гончаренко: «*** прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников».

Шварценеггер: «Газпром Арена» абсолютно великолепна. Просто фантастика!».

The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Журналист Алланазаров: «Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком», ибо он предполагает увольнение практически в любой момент».