Главные новости дня. Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России, Шварценеггер восхитился стадионом «Зенита»

Де Хеа планирует выкупить «Эльче».
Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА.
«Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове».
Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России вместо Зобнина и Жемалетдинова.
Умер серебряный призeр Олимпиады-2008 Промис. Ему был 31 год.
У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит.
Жена главы селекционного отдела ЦСКА – о Гончаренко: «*** прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников».
Шварценеггер: «Газпром Арена» абсолютно великолепна. Просто фантастика!».
The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Журналист Алланазаров: «Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком», ибо он предполагает увольнение практически в любой момент».