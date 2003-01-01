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    Главные новости дня. Кононов ушел из «Спартака», ЦСКА поднялся на первое место в РПЛ

    РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел на первое место.

    Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве обыграл «Ваалвейк» и поднялся на третье место.

    РПЛ. «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд.

    «Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев.

    АПЛ. «Лестер» забил пять голов «Ньюкаслу» и поднялся на третье место, Варди оформил дубль.

    «Спартак» идет на девятом месте после 11-и туров. Хуже было только в 2003 году.

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    Официально: «Спартак» принял отставку Кононова, тренер покинул клуб.

    ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом

    Источник: Бомбардир.ру

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