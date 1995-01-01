Главные новости утра. Гаттузо прилетел в Москву, Менез перешел в «Париж»

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Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Ибрагимович запустил #matrixchallenge
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РФС условно наказал «Зенит» закрытием нескольких секторов «Газпром Арены»
Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Ибрагимович запустил #matrixchallenge