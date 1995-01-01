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    Кубок лиги. «Тоттенхэм» вылетел по пенальти от «Колчестера» из третьей лиги и другие результаты

    Завершились восемь матчей стадии 1/16 финала Кубка английской Лиги.

    «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Престон Норт Энд» благодаря голам полузащитника Рахима Стерлинга и нападающего Габриэля Жезуса. Хавбек хозяев Райан Лэдсон забил в свои ворота.

    Голы форварда Габриэля Мартинелли (дубль), защитника Роба Холдинга, полузащитников Джозефа Уиллока и Риса Нелсона принесли «Арсеналу» победу над «Ноттингем Форест».

    Основное время встречи «Колчестер»«Тоттенхэм» закончилось со счетом 0:0. Клуб из третьей лиги Англии одержал победу по пенальти.

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Престон Норт Энд – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 19; 0:2 – Жезус, 35; 0:3 – Лэдсон, 42 (в свои ворота).

    Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинелли, 31; 2:0 – Холдинг, 71; 3:0 – Уиллок, 77; 4:0 – Нельсон, 84; 5:0 – Мартинелли, 90+2.

    Колчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:0 (0:0, 4:3 по пенальти)

    Уотфорд – Суонси Сити – 2:1 (1:1)

    Портсмут – Саутгемптон – 0:4 (0:2)

    Лутон Таун – Лестер Сити – 0:4 (0:2)

    Кроули Таун – Сток Сити – 1:1 (1:1, 5:3 по пенальти)

    Шеффилд Уэнсдэй – Эвертон – 0:2 (0:2)

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: «Бомбардир»

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