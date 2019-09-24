Лига 1. «Монако» одержал первую победу в сезоне, Головин оформил дубль и отдал ассист

Красавчик! За Головина можно порадоваться. Головину и Монако побед.
«Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Франции.
Полузащитник хозяев Александр Головин забил на 29-й и 74-й минутах, а на 80-й ассистировал форварду Виссаму Бен-Йеддеру. Для футболиста сборной России результативные действия стали первыми в текущем сезоне.
В составе гостей отличился защитник Патрик Бюрнер.
Команда Леонарду Жардима одержала первую победу в текущем сезоне. С шестью очками «Монако» поднялся с 19-го места на 17-е.
Франция. Лига 1. Седьмой тур
Голы: 1:0 – Головин, 29; 1:1 – Бюрнер, 54; 2:1 – Головин, 74; 3:1 – Бен-Йеддер, 80.