Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Лига 1. «Монако» одержал первую победу в сезоне, Головин оформил дубль и отдал ассист

    «Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Франции.

    Полузащитник хозяев Александр Головин забил на 29-й и 74-й минутах, а на 80-й ассистировал форварду Виссаму Бен-Йеддеру. Для футболиста сборной России результативные действия стали первыми в текущем сезоне.

    В составе гостей отличился защитник Патрик Бюрнер.

    Команда Леонарду Жардима одержала первую победу в текущем сезоне. С шестью очками «Монако» поднялся с 19-го места на 17-е.

    Франция. Лига 1. Седьмой тур

    Монако – Ницца – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Головин, 29; 1:1 – Бюрнер, 54; 2:1 – Головин, 74; 3:1 – Бен-Йеддер, 80.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2019 23:56
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1109

      Boeung777 10 минут назад

      Красавчик! За Головина можно порадоваться. Головину и Монако побед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Из Твери Леха 22 минуты назад

      Уже 19-ые! так держать!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      Сенситив 31 минуту назад

      Санёк, так держать, забивай, не стесняйся, покажи это француской петушне русский футбол во всей его красе, как-то так...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      prtcs 37 минут назад

      Выдающееся игра Александра Головина и первая в сезоне победа "Монако".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1991

      Masteralex 37 минут назад

      просто он понял, что если он не будет тащить, то больше некому и начал тащить, надеюсь не на один матч

      хотя второй гол это заслуга Слимани, пас сделал 90% гола, так же как пас Головина сделал 80% третьего гола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3390

      Yev 39 минут назад

      Надо Сане постараться вспомнить как он проснулся и что делал целый день, а он для него оказался выдающимся. Придется всё повторить в точности, чтобы опять забить.
      Только давайте не будем впадать в эйфорию, дождёмся следующий матч.
      Головину удачи и стабильности!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      diemens74 45 минут назад

      Оу, Оу, Оу. Остановите эту машину для убийства Лиги 1.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Lester84 48 минут назад

      Головин сегодня просто божил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      ZEVS71 50 минут назад

      Наконец то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5112

      Агасфер 52 минуты назад

      Бенефис Головина.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru