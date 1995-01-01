Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Головин забил «Ницце» в матче Лиги 1. Это его первое результативное действие в сезоне

    «Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции.

    На 27-й минуте полузащитник хозяев Александр Головин открыл счет с передачи хавбека Сеска Фабрегаса.

    Для 23-летнего футболиста сборной России это первое результативное действие в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.

    После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.
    • Следить за событиями встречи в Монако можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:52
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru