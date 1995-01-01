Головин забил «Ницце» в матче Лиги 1. Это его первое результативное действие в сезоне

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«Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции.
На 27-й минуте полузащитник хозяев Александр Головин открыл счет с передачи хавбека Сеска Фабрегаса.
Для 23-летнего футболиста сборной России это первое результативное действие в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.
После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
- Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.
- Следить за событиями встречи в Монако можно в онлайне «Бомбардира».