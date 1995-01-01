Головин забил «Ницце» в матче Лиги 1. Это его первое результативное действие в сезоне

«Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции.

На 27-й минуте полузащитник хозяев Александр Головин открыл счет с передачи хавбека Сеска Фабрегаса.

Для 23-летнего футболиста сборной России это первое результативное действие в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.

После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.