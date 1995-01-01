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    Клопп: «Когда кричу, я похож на серийного убийцу. Дело в моем лице, но иногда дети начинают плакать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое поведение во время матчей.

    «Никогда не думал о том, как надо вести себя у бровки поля. Это происходит естественным образом. Это просто я. Меня не интересует то, что люди говорят обо мне, но я слышал мнение, мол я не тактик, потому что слишком подвижен. Я действительно эмоционален.

    Пеп тоже подвижен во время матчей, но не настолько. К слову, он когда он кричит, он выглядит лучше меня. Вообще он всегда выглядит идеально – его тело, одежда и все остальное идеальны.

    А я, когда кричу, похож на серийного убийцу. Дело в моем лице, потому что я иногда стучу зубами.

    Я и на маленьких детей смотрю с точно таким же выражением лица. Иногда они начинают плакать», – сказал немец.

    • 23-го сентября Клопп стал тренером года по версии ФИФА. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ, отстав на одно очко от «Манчестер Сити».

    Источник: FourFourTwo

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