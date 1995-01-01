Mash: Пока Кокорин был заключенным, на его автомобилях были нарушены правила на 30 тысяч

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после выхода освобождения по УДО был вынужден оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей.

В период пока футболист был под стражей, камеры ГИБДД зафиксировали, что на одном из его автомобилей были 40 раз нарушены ПДД.

Общая сумма штрафов состава 30 тысяч рублей. Источник сообщает, что Кокорин уже оплатил штрафы.

Среди нарушений езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки.

Отмечается, что наиболее частым пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его супруга Дарья Валитова.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Кокорины, и были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.



