Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Mash: Пока Кокорин был заключенным, на его автомобилях были нарушены правила на 30 тысяч

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин после выхода освобождения по УДО был вынужден оплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей.

    В период пока футболист был под стражей, камеры ГИБДД зафиксировали, что на одном из его автомобилей были 40 раз нарушены ПДД.

    Общая сумма штрафов состава 30 тысяч рублей. Источник сообщает, что Кокорин уже оплатил штрафы.

    Среди нарушений езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки.

    Отмечается, что наиболее частым пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его супруга Дарья Валитова.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.


    Источник: Телеграм-канал Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3452

      порт 2 минуты назад

      К любовнику спешила.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      david17 8 минут назад

      ну один раз в ресторане не покушает... хотя он теперь будет на дом заказывать)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru