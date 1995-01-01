Червиченко – о «Спартаке»: «Кого купили летом, слабее тех, кого продали»

За долгое время согласен с Черве́м. Ни убавить, ни прибавить.
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты московского клуба в нынешнем сезоне.
«Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка – Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется – это просто не его команда.
Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше», – заявил Червиченко.
- После 10-ти туров «Спартак» занимает 9-е место, имея в активе 14 очков.
- Клуб вылетел из Лиги Европы на стадии раунда плей-офф.
- Червиченко работал в «Спартаке» с 2000 года.
- В период с 2002 по 2004-й он был президентом клуба.