Червиченко – о «Спартаке»: «Кого купили летом, слабее тех, кого продали»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты московского клуба в нынешнем сезоне.

«Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка – Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется – это просто не его команда.

Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше», – заявил Червиченко.