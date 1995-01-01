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    Червиченко – о «Спартаке»: «Кого купили летом, слабее тех, кого продали»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты московского клуба в нынешнем сезоне.

    «Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка – Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется – это просто не его команда.

    Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше», – заявил Червиченко.

    • После 10-ти туров «Спартак» занимает 9-е место, имея в активе 14 очков.
    • Клуб вылетел из Лиги Европы на стадии раунда плей-офф.
    • Червиченко работал в «Спартаке» с 2000 года.
    • В период с 2002 по 2004-й он был президентом клуба.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +929

      IVANRUS777 8 минут назад

      За долгое время согласен с Черве́м. Ни убавить, ни прибавить.

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      Рейтинг: +3389

      Viper for CSKA 10 минут назад

      Зе Луиш - ужасный просчет, он божит в Порту. Фернандо - потеря ключевого звена, которая сказалась на эффективности Зобнина. Да и Адриано пользу приносил, особенно на фоне Ларссона и тем более Понсе. Тилль - очень неплох, но не сказал бы, что играет на порядок сильнее Ханни или тем более Еременко. Крал на старте - игрок очень спорный, хотя и талантливый. Шюррле - нестабилен, и дело не только в физике, но и в позиции, и мотивации.
      Так что пока действительно сложно говорить об удачной селекции. А, если вспомнить про Аиртона, который под схему в 4 защитника не особо подходит, ситуация кажется совсем печальной. На радость Спартака, ещё есть треугольник Максименко - Жиго - Джикия. Давно такого сильного центра обороны не было.

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      Рейтинг: +1136

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Кого летом продали , те феерили весь год и мы так же плевались. А если учесть их зарплаты , то решение купить более молодых , верное. Ставить игру это дело тренера , вот Кононов с этим явно не справляется.

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      Рейтинг: +3287

      paracetamol 21 минуту назад

      Надо Червиченко тренером назначить. Он команду разворовал, пусть теперь создает.

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      Рейтинг: +683

      spam2009 1 час назад

      По ходу в 2023 году Федун подарит спартак болельщикам, только вот спартак в ЛФЛ играть будет((

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      Рейтинг: +4809

      84aivengo 1 час назад

      одно лишь сравнение... понсе и зе луиш....

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