Уткин – о Парфенове в «Спартаке»: «Это немыслимо, потому что он украинец. Принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о слухах касательно возможного назначения Дмитрия Парфенова на пост главного тренера «Спартака».

«Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд. Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может в любую-любейшую секунду.

Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере «Динамо» Калитвинцеве. Причем речь вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином стал в 27 лет. Ну и зачем такие риски.

Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение «Спартака» в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Например, «Ростова» в случае ухода Карпина в «Спартак». Например, «Локомотива» лет через двадцать, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, «Краснодара» при случае. Но не в нынешней общественной ситуации – тренером «Спартака», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Спартак» намерен уволить Олега Кононова в случае вылета из Кубка России.

в случае вылета из Кубка России. Парфенов сейчас возглавляет «Урал».

Будучи футболистом, он выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

Президент «Урала» Иванов: «Прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт»