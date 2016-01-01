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    Марио Фернандес: «За время, что нахожусь в России, «Краснодар» показал лучшую эволюцию»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил прогресс «Краснодара» перед матчем с южанами в рамках 10-го тура РПЛ.

    «За то время, что нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», – сказал Марио.

    • Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится сегодня в 19:00.
    • У «Краснодара» 20 очков, у ЦСКА – 19.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2849

      RotBerg 7 минут назад

      Так и есть. Опыта маловато в еврокубках, но кто это не проходил..

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