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    «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» один миллион за взлом скаутинговой системы

    «Ливерпуль» выплатил компенсацию «Манчестер Сити» в размере одного миллиона фунтов стерлингов за взлом скаутинговой системы «горожан».

    По информации источника, компромисс между двумя английскими клубами был найден еще в 2013 году после того, как работники «Манчестер Сити» обнаружили взлом системы скаутинга Scout7.

    За год до этого на работу в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» перешли три скаута, один из которых – Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор действующего победителя ЛЧ. Впоследствии скауты «Ливерпуля» неоднократно логинились в скаутинговой системе «Манчестер Сити».

    Источник: The Times

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +490

      19831170 1 час назад

      Чётко ребята мозгуют)))

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