«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» один миллион за взлом скаутинговой системы

«Ливерпуль» выплатил компенсацию «Манчестер Сити» в размере одного миллиона фунтов стерлингов за взлом скаутинговой системы «горожан».

По информации источника, компромисс между двумя английскими клубами был найден еще в 2013 году после того, как работники «Манчестер Сити» обнаружили взлом системы скаутинга Scout7.

За год до этого на работу в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» перешли три скаута, один из которых – Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор действующего победителя ЛЧ. Впоследствии скауты «Ливерпуля» неоднократно логинились в скаутинговой системе «Манчестер Сити».

