Поражение «Рубина» от «Зенита» стало самым крупным для клуба в матчах РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для клуба из Казани самым крупным за все время выступления в РПЛ.

Прежде «Рубин» никогда не проигрывал с разницей в пять и более голов. Счет мог быть и большим, если бы был засчитан последний гол Артема Дзюбы.

Всего в матче было не засчитано три гола «Зенита».