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    Поражение «Рубина» от «Зенита» стало самым крупным для клуба в матчах РПЛ

    В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для клуба из Казани самым крупным за все время выступления в РПЛ.

    Прежде «Рубин» никогда не проигрывал с разницей в пять и более голов. Счет мог быть и большим, если бы был засчитан последний гол Артема Дзюбы.

    Всего в матче было не засчитано три гола «Зенита».

    • Более четырех мячей в ворота казанцев забивал также «Зенит» в 2014 году, когда команда из Санкт-Петербурга обыграла «Рубин» со счетом 6:2.
    • За последние шестнадцать лет «Рубин» проигрывал с разницей в счете в четыре мяча семь раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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