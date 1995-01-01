Поражение «Рубина» от «Зенита» стало самым крупным для клуба в матчах РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для клуба из Казани самым крупным за все время выступления в РПЛ.
Прежде «Рубин» никогда не проигрывал с разницей в пять и более голов. Счет мог быть и большим, если бы был засчитан последний гол Артема Дзюбы.
Всего в матче было не засчитано три гола «Зенита».
- Более четырех мячей в ворота казанцев забивал также «Зенит» в 2014 году, когда команда из Санкт-Петербурга обыграла «Рубин» со счетом 6:2.
- За последние шестнадцать лет «Рубин» проигрывал с разницей в счете в четыре мяча семь раз.