Главные новости дня. Сутормин и Мелкадзе оформили дубли, Кокорин скоро может сыграть за «Зенит»

Кокорин может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах осенью.

РПЛ. Карпов в добавленное время принес «Крыльям Советов» ничью в Грозном.

АПЛ. «Лестер» благодаря голу Мэддисона обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место.

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять голов «Уотфорду» к 18-й минуте.

Агуэро – первый игрок в истории АПЛ, забивший в шести стартовых матчах сезона

Левандовски забил девять голов в пяти турах Бундеслиги.

Арустамян: «Кокорин вызвал серьезный интерес у клуба из чемпионата Франции».

РПЛ. «Тамбов» благодаря дублю Мелкадзе победил «Ростов» и покинул последнее место.

Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Ницца» победила «Дижон» и другие результаты.

РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0, Сутормин сделал дубль.

Мэддисон из «Лестера» – новый топ АПЛ. Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны