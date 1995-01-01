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    Директор «Тамбова» Худяков: «Только начинаем раскрывать Мелкадзе. Он забил «Ростову» на чистом исполнительском мастерстве»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал дубль нападающего Георгия Мелкадзе в матче десятого тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Футболист принадлежит «Спартаку».

    «Мелкадзе мы только начинаем раскрывать, у него хороший уровень исполнительского мастерства. Может, он попал в свою команду, в нужном возрасте и с мотивацией. Мы ему тут доверяем, а не выпускаем в последние 5-10 минут, вот он и подрасслабился. Стал играть хорошо. Сегодня голы забил на чистом исполнительском мастерстве, исполнил», – считает Худяков.

    • Для Мелкадзе голы стали дебютными в РПЛ.
    • Футболист впервые появился на поле в чемпионате России в 2014 году.
    • «Тамбов» благодаря победе над «Ростовом» покинул последнее место в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3242

      paracetamol 7 минут назад

      Стоит спартаковским воспитанникам покинуть свинарник, как оказывается, что они и в футбол играть умеют, и голы забивать пачками.

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