Football Italia: Буффон сыграет против «Вероны» и сравняется с Мальдини по количеству матчей в Серии А

Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет на поле в матче четвертого тура Серии А против «Ювентуса» – «Верона». Об этом сообщает Football Italia.

Встреча может стать для 41-летнего Буффона 902-й в чемпионате Италии. В случае выхода он сравняется с рекордсменом по этому показателю, экс-капитаном «Милана» Паоло Мальдини.

В первых трех турах чемпионата и стартовом матче Лиги чемпионов в воротах «Ювентуса» играл Войцех Щесны.