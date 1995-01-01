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    Football Italia: Буффон сыграет против «Вероны» и сравняется с Мальдини по количеству матчей в Серии А

    Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет на поле в матче четвертого тура Серии А против «Ювентуса»«Верона». Об этом сообщает Football Italia.

    Встреча может стать для 41-летнего Буффона 902-й в чемпионате Италии. В случае выхода он сравняется с рекордсменом по этому показателю, экс-капитаном «Милана» Паоло Мальдини.

    В первых трех турах чемпионата и стартовом матче Лиги чемпионов в воротах «Ювентуса» играл Войцех Щесны.

    • Буффон вернулся в туринский клуб в июле, не став продлевать годичный контракт с «ПСЖ». В прошлом году он покинул «Ювентус» после 17-ти лет выступлений.
    • Команда Маурицио Сарри примет «Верону» сегодня, 21-го сентября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      GorillaZ435 2 часа назад

      Команда Массимилиано Аллегри ? Грубейшая ошибка.

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