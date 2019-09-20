Чернышов: «Конечно, я мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции. Есть понимание, как работать»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность взяться за работу в клубе. Москвичи проиграли четыре последних матча.

«Мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Конечно, мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер, каким был в 2003 году. Есть понимание, как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками», – полагает Чернышов.

Последнее место работы тренера – греческая «Спарта».

В качестве игрока Чернышов выступал за «Спартак» с 1992 по 1993 год (26 матчей в чемпионате России, три гола).

«Спартак» в РПЛ идет на седьмом месте.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч