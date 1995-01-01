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    Крыховяк забил за «Локомотив» в игре против «Байера», через девять минут Хеведес поразил свои ворота

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Счет в игре открыл польский полузащитник гостей Гжегож Крыховяк.

    Поляк – лучший игрок «Локомотива» последних двух месяцев (согласно опросам болельщиков). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.

    • После гола Крыховяка свои ворота поразил немец Бенедикт Хеведес.
    • Согласно букмекерским котировкам, фаворитом матча является «Байер».
    • В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5237

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Локомотив!!!
      Надо выигрывать - главное, чаще бить по правильным воротам ( чужим) и не косячить в своей штрафной.
      Удачи!

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