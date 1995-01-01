Крыховяк забил за «Локомотив» в игре против «Байера», через девять минут Хеведес поразил свои ворота

Локомотив!!!
Надо выигрывать - главное, чаще бить по правильным воротам ( чужим) и не косячить в своей штрафной.
Удачи!
В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Счет в игре открыл польский полузащитник гостей Гжегож Крыховяк.
Поляк – лучший игрок «Локомотива» последних двух месяцев (согласно опросам болельщиков). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.
- После гола Крыховяка свои ворота поразил немец Бенедикт Хеведес.
- Согласно букмекерским котировкам, фаворитом матча является «Байер».
- В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.