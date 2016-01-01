Гвардиола купил апартаменты на Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола переде матчем Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» признался, что купил недвижимость на Украине.

«Не надоело ли так часто встречаться с «Шахтером»? Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится, – заявил Гвардиола..