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    Гвардиола купил апартаменты на Украине

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола переде матчем Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» признался, что купил недвижимость на Украине.

    «Не надоело ли так часто встречаться с «Шахтером»? Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится, – заявил Гвардиола..

    • Для Гвардиолы предстоящий матч станет 12-м против «Шахтера»в качестве тренера.
    • Очередная игра испанского специалиста против донецкого клуба состоится сегодня в 22:00.

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3364

      Viper for CSKA 10 минут назад

      Любопытно, какой сейчас порядок цен на недвижимость, например, в Киеве.

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