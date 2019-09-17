Симеоне – о Роналду: «Это не просто форвард, а забивной зверь»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также отдельно отметил Криштиану Роналду.
«Роналду? Нам будет очень тяжело играть против него. Это не просто форвард, а забивной зверь с огромным количеством рекордов и индивидуальных достижений.
Когда он получает мяч, Роналду – опасность. И этому сложно противостоять. Роналду умеет на поле все. Порой мы побеждаем в матчах против его команд, но чаще проигрываем», – заявил Симеоне.
- Матч «Атлетико» – «Ювентус» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Криштиану Роналду 25 раз забивал в ворота «Атлетико».
- Последний раз команды встречались в 1/8 финала ЛЧ-2018/19.
- Португалец отметился хет-триком в ответном матче и вывел туринцев в следующую стадию ЛЧ.